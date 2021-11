La decisión de Lionel Scaloni sobre Lionel Messi que alegró a todos

Lionel Scaloni habló en la conferencia de prensa previa al duelo ante Brasil por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. El entrenador confirmó que Lionel Messi será de la partida en San Juan, luego de cuidarlo en el duelo ante Uruguay el pasado viernes.

Si bien el DT no confirmó el once, el capitán si estará desde el inicio: "Ya el otro día estaba bien a nivel físico y decidimos al final que lo mejor era que juegue unos minutos para que vaya agarrando buenas sensaciones. Para mañana está confirmado que va a jugar. Esperemos que se encuentre bien".

#EliminatoriasEnTyCSports uD83CuDDE6uD83CuDDF7 Lionel Scaloni confirmó en conferencia que Messi jugará mañana ante #Brasil. pic.twitter.com/MygrGCTFRe — TyC Sports (@TyCSports) November 15, 2021

En cuanto al rival de turno, manifestó: "Es de gran dificultad, Brasil lidera las eliminatorias y ya está clasificada. La final tiene otros condimentos, ellos tienen las cosas muy claras. es el equipo más vertical de los últimos tiempo de Brasil, no elaboran tanto. Recuperan la pelota rápido ante una pérdida o mala salida, no perdonan. Tenemos que tomar nuestros recaudos y saber dónde les podemos hacer daño. El marco es con una buena cancha y un estadio casi lleno. El último no se pudo ver, esperemos que este se pueda disfrutar".

Además, se refirió al furor que causó la presencia del seleccionado en San Juan: "Enormemente agradecido por lo de San Juan, que tomen los recaudos y que puedan disfrutar el partido. Nos llena de orgullo que todos quieran ver el partido. Ojalá pudieran ir muchos más hinchas, pero es lo que hay. Más adelante veremos si otra parte del país tiene la posibilidad. Estamos contentos de jugar en todos lados".