Italia jugará el Repechaje e Inglaterra clasificó a Qatar ganando 10 a 0

Italia no pasó del empate en el 0 a 0 ante Irlanda del Norte por la última fecha del grupo C de las Eliminatorias Europeas y finalizó segundo, tras la gran victoria de Suiza ante Bulgaria por 4 a 0 para su pasaje directo. El último campeón de Europa no tuvo ideas para quebrar a Irlanda en Belfast, donde nunca pudo ganar, y dejó pasar su chance con el transcurrir de los minutos.

La goleada suiza en Lucerna complicó las aspiraciones del equipo de Roberto Mancini porque necesitaba ganar por tres ante igualdad de puntos. Italia se sumará al repechaje junto al Portugal de Cristiano Ronaldo, la Polonia de Robert Lewandowski y la Suecia de Zlatan Ibrahimovic, entre otros seleccionados.

El empate de Italia y el éxito de Suiza fueron la novedad de una jornada que registró la clasificación y goleada aplastante de Inglaterra ante San Marino por 10 a 0, como visitante, con cuatro goles de Harry Kane, quien venía de marcar tres ante Albania en el 5-0. El seleccionado inglés finalizó primero en el grupo I y dejó sin opciones de pasaje directo a Polonia que cayó 2-1.