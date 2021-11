La razón por la que los jugadores de la Selección no fueron a votar

Los futbolistas de la Selección argentina siguieron las Elecciones legislativas desde la concentración de Ezeiza y ninguno de ellos emitió su voto. El próximo martes, el equipo de Lionel Scaloni tiene un partido clave ante Brasil y son dos las razones por las que los futbolistas no salieron del predio de la Asociación del Fútbol Argentino.

Por un lado, se encuentran dentro de la burbuja implementada por Conmebol y que también formó parte de la última Copa América, y además los domicilios de muchos jugadores están a más de 400 kilómetros de distancia, ya que la mayoría vive en Europa. Eso también ocurre con varios que juegan en la Liga Profesional y que mantienen sus domicilios en el Interior del país.

Mientras tanto, siguen preparando el partido con la Canarinha que podría sellar la clasificación al Mundial de Qatar. El combinado nacional deberá ganar y necesita que se den dos de estos tres resultados: que Uruguay no le gane a Bolivia, que Chile no pueda con el Ecuador de Gustavo Alfaro y que Colombia no derrote al Paraguay de los Mellizos Barros Schelotto.

En caso de repartir puntos ante el Scratch, la Selección necesita que tanto Chile como Colombia y Uruguay pierdan sus respectivos partidos. Pero eso no es todo. Además de la derrota de los tres países mencionados, se debería dar una victoria del Perú de Ricardo Gareca ante Venezuela.