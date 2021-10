Newcastle, el "nuevo rico" de la Premier League, va por dos estrellas mundiales

El Newcastle United de la Premier League inglesa de fútbol, que fue adquirido por un Fondo de Inversión de Arabia Saudita en 410 millones de dólares, tiene como objetivos para reforzarse con el arquero costarricense Keylos Navas, compañero de Lionel Messi en el París Saint Germain francés, y el galés Gareth Bale, del Real Madrid, señaló hoy la prensa inglesa.



Newcastle es el nuevo club millonario del futbol mundial, gracias a ser comprado por los árabes y su poder adquisitivo supera ahora a del Manchester City y PSG, debido a que sus dueños poseen una fortuna estimada en 435.000 millones de dólares, señaló el diario The Sun.



Tras la compra se comenzó a gestar el proyecto deportivo del Newcastle, con el fin de convertirlo en un club competitivo y que pueda pelear para ganar torneos locales e internacionales.



Por ello, Newcastle ya fijó su atención en Navas, quien podría salir del PSG ante la llegada al club parisino del italiano Gianluigi Donnarumma, quien hoy es titular, y Bale, que no ha logrado consolidarse en el Real Madrid, todo para reforzar al equipo que actualmente está anteúltimo.



Pero el primer cambio sería por el lado del entrenador ya que el actual Steve Bruce no es del agrado de los nuevos dueños y necesitan alguien más mediático y exitoso como Frank Lampard o Steven Gerrard, quienes ya suenan para ocupar el puesto.



En Newcastle juega el argentino Federico Fernández, surgido de Estudiantes de La Plata y mundialista en Brasil 2014.