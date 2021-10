La curiosa lesión que dejaría a Erling Haaland sin jugar hasta el próximo año

Los peores temores del Borussia Dortmund parecen hacerse realidad. Todo apunta a que el BVB no podrá volver a contar con Erling Haaland en lo que resta de año. Es lo que desveló Jan Aage Fjörtoft, ex jugador noruego e íntimo amigo de la familia del delantero, provocando un shock en mayúsculas entre los aficionados del Signal Iduna Park.

"Puede ser que el partido contra el Ajax (0-4) haya sido el último en lo que resta de año", explicó en las declaraciones que fueron recogidas por la televisión de su país. Según el diario alemán Bild, Haaland tendría un desgarro muscular en el flexor de la cadera y sería imposible pensar en una recuperación a corto plazo.

Por su parte, Marco Rose, técnico del Dortmund prefirió ser cauto y evitó dar fecha a su vuelta: "No soy médico. Prefiero no especular. Erling estará fuera, no contaremos con él durante un par de semanas. Presenta una lesión de los flexores de la cadera que simplemente no le permite jugar".

Haaland apenas había regresado la semana pasada de otra lesión muscular, aportando dos goles en la victoria de 3-1 sobre Mainz. Entre Bundesliga, Champions League y Pokal, el jugador se perdería un total de 12 partidos. La baja del delantero, que suma 13 goles esta temporada, no podría ser más sensible para las aspiraciones del Borussia.