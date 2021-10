Godoy Cruz no pudo sostener la ventaja y perdió con Boca en la Bombonera

Godoy Cruz se vuelve a Mendoza con las manos vacías. El invicto de Diego Flores llegó a su fin en la Bombonera, pero dejando una buena imagen. Fue derrota 2 a 1 ante un Boca que supo reponerse a un inicio adverso y mantiene la ilusión de pelear por el campeonato ya que se ubica tercero a seis puntos de River, que mañana jugará en Córdoba con Talleres.

El arranque fue inmejorable para el Tomba. Presionó bien arriba y se fue adueñando del juego. De esa manera sorprendió a su rival poniéndose en ventaja a los diez minutos por un lindo gol de cabeza de Tomás Badaloni. Con la ventaja a favor, el elenco mendocino mantuvo la intensidad pero se retrasó unos metros, dejando la iniciativa a un Boca desconcertado.

¡Los 3? puntos son para el Xeneize! @BocaJrsOficial venció 2 a 1 a @ClubGodoyCruz con goles ? de Frank Fabra y Luis Vázquez, Tomás Badaloni convirtió para el Tomba por la #Fecha17 del #TorneoSocios uD83CuDFC6 pic.twitter.com/UvG99Rqsy2 — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) October 21, 2021

Con el correr de los minutos, y con el dominio en su poder, el equipo de Sebastián Battaglia comenzó a generar ocasiones de peligro y logró su cometido a los 38 minutos cuando Frank Fabra desbordó por la izquierda y engañó a un Espínola que dejó el primer palo liberado para que el colombiano anote el empate.

El envión anímico de Boca fue demasiado para Godoy Cruz y apareció Agustín Almendra para armar una preciosa jugada personal, con pase filtrado incluido, que aprovechó Luis Vázquez para definir ante la salida del paraguayo y dar vuelta la historia. En ese momento quedó marcada la jerarquía de uno y otro, y el local se iba al descanso con la ventaja a su favor.

La segunda mitad tuvo un trámite de golpe por golpe, aunque el Expreso no encontró profundidad. Tuvo una en los pies de Bullaude, que intentó vencer a Rossi de taco, pero el portero adivinó su intención. Flores tardó en mover el banco y sacó de la cancha a Valentín Burgoa, de buen partido, ingresó Chalá pero no gravitó.

De contra, Boca pudo definirlo y falló en a puntada final. Martín Ojeda, deslucido, probó desde afuera sin poner en problemas a Rossi, y de a poco el tiempo se fue terminando para un Godoy Cruz que mostró buenos momentos, pero que terminó sintiendo el esfuerzo de la seguidilla de partidos disputados desde la llegada del "traductor".

Este es el cuarto partido que el Bodeguero no suma de a tres y el próximo domingo tendrá la chance de recuperarse ante un necesitado Banfield que este miércoles sufrió una dura goleada. No pudo ser, no pudo sumar, pero quedó la conformidad de haber estado siempre en partido en la Bombonera.

Los datos del partido