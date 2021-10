La urgente y grave denuncia de Yotún, el peruano que erró el penal ante Argentina

Yoshimar Yotún habló tras el penal fallado en el duelo entre Perú y Argentina, y confirmó que recibió mensajes amenazantes de parte de desconocidos a su WhatsApp y lamentó lo sucedido. Fueron, según su relato, más de 300 notificaciones a su número privado con duras palabras hacia su persona.

"Las críticas siempre van a estar ahí, es parte de esto. De ahí a atacar personalmente e incluso escribirme a WhatsApp ya es un poco exagerado. Creo que he borrado como 300 mensajes de grupos. Obviamente como peruano sí me siento mal con que otro peruano me ataque o que creen un grupo para atacarme porque fallé un penal. Creo que es un poco injusto", declaró Yotún.

A partir de esto, varios compañeros del combinado que dirige Ricardo Garecha no dudaron usar sus redes sociales para mostrarle su apoyo y confianza al futbolista peruano. Sergio Peña, Gianluca Lapadula, Luis Advíncula y Miguel Araujo son algunos de los que le dedicaron afectuosos mensajes resaltando que es un ejemplo para ellos y el cariño que sienten hacia él.

El jugador del Cruz Azul, más allá de los recientes tropiezos en las Eliminatorias, dejó en claro que el grupo continuará peleando por el objetivo de clasificar al Mundial. "Vienen rivales directos, también, así que creo que la próxima fecha va a ser muy importante, y nosotros vamos a luchar hasta que tengamos esperanzas", expresó.