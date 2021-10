Treinta nominados y solo cinco favoritos a ganar el Balón de Oro

La carrera por el Balón de Oro ya ha comenzado. La cuenta atrás se parará el 29 de noviembre cuando 'France Football' dé a conocer el vencedor. Son 30 los nominados, pero sólo unos pocos los elegidos para llevarse el preciado galardón. Después del dominio de Messi y Cristiano Ronaldo, con la salvedad del trofeo otorgado a Modric en 2018, esta edición vuelve a estar muy abierta y se podría romper la hegemonía de los dos cracks. El diario 'L'Equipe' destaca hoy en su portada a cinco jugadores de los que podría salir el vencedor.

Benzema

El futbolista del Real Madrid es uno de los favoritos al galardón. El rendimiento de Karim sobre el terreno de juego está siendo sobresaliente tanto con el equipo blanco como con su selección, con la que saldó su última aparición con un soberbio golazo en la final de la Nations League contra España.

A sus 33 años, Benzema podría recuperar el Balón de Oro para Francia, algo que no sucede desde que Zinedine Zidane lo ganara en 1998. Es la décima vez que está nominado y su mejor clasificación final fue el puesto 16 que consiguió en 2014.

Nadie lleva esta temporada más goles y asistencias que él (10 tantos entre Liga y Champions y siete pases decisivos), a los que hay que sumar los tantos a Bélgica y a España en la Liga de Naciones.

La victoria de Francia en la UEFA Nations League es el primer trofeo que gana Benzema con los 'bleus', ya que su ausencia entre 2015 y 2021 a causa del 'caso Valbuena' le privó de formar parte de una de las etapas más brillantes de la selección con la conquista del Mundial de 2018.

Messi

El argentino fue el ganador de la última edición del Balón de Oro en 2019 (el año pasado se suspendió el trofeo por la pandemia) y ahora aspira a repetir. Messi ha conquistado esta temporada su primer título con Argentina, al proclamarse campeón de la Copa América, torneo del que además fue MVP. Aunque la campaña con el Barcelona no fue brillante, también ganó la Copa del Rey y añadió un trofeo Pichichi más a su colección.

Messi siempre está ahí. Es uno de los favoritos al Balón Oro, un trofeo que ya ha ganado en seis ocasiones. Ha sido un año de cambios para Leo, que puso fin este verano a su carrera en el Barcelona, club del que salió para fichar por el Paris-Saint-Germain.

Lewandowski

Era el 'elegido' para ganar el Balón de Oro de 2020, pero la cancelación de la edición por la pandemia le privó quizá de sumar el codiciado galardón a su palmarés. Ahora, el delantero del Bayern Múnich vuelve a estar entre los candidatos. La pasada temporada conquistó tres títulos con el equipo alemán: la Bundesliga, el Mundial de Clubes y la Supercopa de Alemania.

A lo que no faltó el polaco es a su cita con el gol. Es un seguro de cara a puerta. Con 41 tantos en 29 partidos de Liga, rompió el récord de Gerd Müller que llevaba vigente desde la 71/72. Y eso que Lewandowski se perdió un mes de competición por una lesión en la rodilla. Goles que le han permitido ganar la Bota de Oro por primera vez en su carrera.

"La posibilidad de ganar el Balón de Oro significa mucho para mí, me hace sentir orgulloso, si consideras todo lo que he conseguido no solamente este año, el pasado también, que se canceló la ceremonia, gané muchos títulos, anoté muchos goles...", aseguraba en MARCA Lewandowski, que confía en poder llevarse el galardón: "Tengo opciones de ganar el Balón de Oro, he demostrado que no es importante de dónde vienes, importa lo fuerte que trabajes".

Jorginho

Es otro de los candidatos con mucho peso para proclamarse ganador. Los títulos que ha conseguido, sin duda, le acreditan para ello. Jorginho ha ganado la pasada temporada la Champins con el Chelsea, a lo que puso la guinda con la Eurocopa que conquistó con Italia el pasado verano. Y a lo que añadió la Supercopa de la UEFA. Tanto en su equipo como en la selección, el centrocampista es pieza fundamental.

"Vivimos para los sueños. Pero seré lo suficientemente honesto: depende del criterio que se tenga a la hora de asignarlo. Si hablamos de talento, soy consciente que yo no soy el mejor del mundo. en cambio si tú eliges en base a los títulos, bueno, nadie ha ganado más que yo esta temporada. ¿Cómo me voy a comparar con Messi, Cristiano Ronaldo o Neymar? Tienen características completamente diferentes a las mías, pero repito, depende de los criterios", aseguraba el jugador hace unos meses.

Cristiano Ronaldo

Al portugués siempre hay que tenerlo en cuenta. Ha ganado cinco veces el Balón de Oro y eso le confiere un estatus especial. Aunque no vivió su mejor etapa en la Juventus, acabó la Serie A como máximo goleador: con 29 tantos en 33 partidos. Con la 'Vecchia Signora', conquistó la Copa de Italia.

Con Portugal, siguió a lo suyo: marcando. Con cinco dianas, se llevó el Pichichi de la Eurocopa por delante de Patrick Schick, de la República Checa, que también anotó cinco. Sin embargo, la Bota de Oro fue para Cristiano Ronaldo porque el portugués repartió también una asistencia que le sirvió para desempatar en la clasificación de goleadores.

En verano, cambió la Juventus por el Manchester United y su llegada a los 'red devils' le ha dado un plus al equipo. Ya ha marcado cinco tantos.

Por supuesto, no hay que olvidar a jugadores como Kylian Mbappé, referencia goleadora del PSG y campeón de la Nations League y la Copa de Francia, o N'Golo Kanté, que ha ganado la Champions y la Supercopa de la UEFA, entre otros futbolistas como Haaland, De Bruyne... La lucha por el Balón de Oro no ha hecho más que comenzar. A los candidatos les queda el esprint final.