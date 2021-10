D'Onofrio recordó el "gas pimienta" y sus fuertes dichos retumban en el mundo Boca

Rodolfo D'Onofrio habló este viernes y sus dichos retumban en el mundo Boca. Durante una extensa entrevista que concedió al programa ESPN F12, el presidente de River fue consultado sobre lo sucedido el 14 de mayo de 2015 cuando un hincha xeneize roció con gas pimienta a los futbolistas millonarios en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Reveló curiosos detalles de esa escandalosa noche, explicó la decisión de meterse a la cancha y dejó mal parado a Daniel Angelici, titular de Boca en ese momento: "Yo estaba en el palco que estaba al lado de La 12. Habíamos jugado un muy buen primer tiempo y de golpe veo el disparate de lo que ocurrió ahí".

"Cuando veo, un amigo que es uno de los mejores oculistas de la Argentina, el Dr. Saldivar, que no es hincha de River, me manda 'cuidado con los jugadores que pueden tener una lesión mediana o grave'. Entonces ahí lo único que hice fue bajar esas escaleras. Llegué al vestuario, ví que había un ácido tremendo y ahí me metí en la cancha. Yo me sentía como un padre de esos chicos", dijo.

Luego, aseguró que entendió a los hinchas de Boca que se enojaron con él: "La gente que estaba en la cancha no sabía qué pasaba. Yo sabía porque tenía el televisor y me habían escrito. Me veían en la cancha y pensaban '¿qué hace este loco ahí adentro?'. Yo jamás me hubiera metido, pero me volvería a meter si ocurre de nuevo".

"Pasa lo que pasa. Salgo del campo de juego y me quedo en el vestuario. Al rato me viene a buscar el presidente de Boca (Angelici) para que lo ayude a buscar a los jugadores que no podían salir porque el capitán de Boca (Cata Díaz) y alguno más, en función de respetar a La 12, no se hacía cargo de los jugadores de River. Eso está clarito", continuó.

Y cerró dejando en claro que en esa noche comenzaron los choques con Angelici: "Llegamos a River y dijimos que lo que había que llevarle todo a Conmebol, la documentación. A la mañana siguiente Angelici me llama pidiéndome disculpas y diciendo que todo fue una barbaridad. A las 2 de la tarde lo veo a él con Arruabarrena pegándome, me estaban matando. No sé qué le pasó".