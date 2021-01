El polémico gesto de Coquimbo tras la suspensión de la semifinal ante Defensa y Justicia

Coquimbo Unido de Chile envió hoy una notificación a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) pidiendo que se le dé por ganado 3-0 la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana ante la no presentación de Defensa y Justicia por contar con casos de coronavirus en la delegación.

La carta, a la que accedió la agencia de noticias Télam, está firmada por el presidente de la entidad chilena, Jorge Contador Araya, y en la misma cita diferentes hechos que transcurrieron desde la fijación del día, hora y sede de la ida.

Y el argumento pasa por uno de los artículos emitidos por la Conmebol, en la que avisó que en el caso que "un equipo no pueda presentarse por casos de coronavirus perderá los puntos". Sin embargo, desde la reanudación del fútbol sudamericano no hubo ninguna derrota por contagios.

Defensa y Justicia debía jugar ante Coquimbo anoche pero el Ministerio de Salud de Chile suspendió el encuentro luego de hisopar con el procedimiento de "antígenos" y encontrar positivos los resultados de Francisco Pizzini, Rafael Delgado y Washington Camacho.

Tras la cancelación, la Conmebol anunció que se jugará el martes que viene en Asunción, Paraguay, y así Coquimbo perderá por segunda vez la localía -antes se jugaba en Santiago de Chile y no en La Serena por la pandemia-.

Además, el documento de Coquimbo enfatizó en uno de sus párrafos: "No se da la opción a la no presentación o suspensión, y establece una resolución que no contempla excepciones, esto es hay walkover, siendo el resultado de 3 a 0 en favor del equipo que cumplió y se presentó".