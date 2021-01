La bronca de Caimi tras un día complicado: "Hacía mucho que no me sentía tan perdido"

La navegación en esta edición del Rally Dakar está siendo protagonista ya que le ha causado varios problemas a muchos de los pilotos, y el mendocino Franco Caimi, quien compite en motos a bordo de una Yamaha, no fue la excepción por lo que hoy quedó relegado y finalizó 18vo, a 24m34s del líder.

"Estaba llegando no sé a dónde... a Dubai", comenzó bromeando el mendocino luego de la especial de hoy con respecto a cómo se perdió durante la carrera. "Una lástima, la verdad. A recuperarse y mañana será un nuevo día", se lamentó el mendocino, quien se ubica 16to en la general, a 43m54s del líder, Kevin Benavides.

Caimi reconoció que lo vivido hoy en la etapa que unió Riad con Al Qaisumah, con 456 kilómetros de navegación, fue la peor situación que le ha tocado en cuanto a navegación, y aseguró que "hacía mucho que no me sentía tan perdido", y luego en su cuenta de Instagram agregó que "llegué a pensar en llamar para q me digan donde estaba".

"Son cosas del rally, cosas del Dakar. Salí con la cabeza con ánimos de recuperar tiempo perdido y bueno, eso hizo que prestara poca atención al roadbook, y probablemente por eso me haya perdido, así que ahora a hacer los ajustes necesarios para mejorar mañana", analizó.

Finalmente, agregó que la de hoy "fue una etapa muy dura, hemos estado casi 12 horas arriba de la moto, fue más dura que la de ayer", concluyó el piloto que corre su quinto Dakar.