Empezó la limpieza de Solari: el primer apuntado para dejar el Club América

El entrenador argentino Santiago Solari ya suma varios días de entrenamientos al frente del primer equipo del Club América y por eso empieza a sacar algunas conclusiones con respecto al armado del equipo para la próxima temporada y a los elementos con los que podría dejar de contar.

Durante el fin de semana y este mismo lunes, Solari aprovechó para exigir a todos sus jugadores, desde los porteros hasta los atacantes, para ver qué puede ofrecer cada uno y en qué condiciones están pensando en el Clausura 2021, y uno de los futbolistas no lo dejó conforme.

Al parecer, según informó W Deportes Radio, el ex futbolista de River Plate no vio en plenitud a Andrés Ibargüen, quien se entrenó a la par de sus compañeros pero no con demasiadas energías, dejando en claro también que su idea es no continuar.

El volante colombiano no conformó a Solari y por eso ya estaría integrando la lista de jugadores transferibles, junto a Roger Martínez, y en el caso de que no aparezca ninguna oferta, como no sería tenido en cuenta por el ex adiestrador del Real Madrid, podrián rescindirle el contrato.

El Club América inició el año con el objetivo de volver a ser protagonista no sólo en la Liga MX, donde en el último torneo se despidió en cuartos de final al caer en el clásico ante Chivas, sino también en la Liga de Campeones de la Concacaf, donde fue eliminado en semifinales ante Los Angeles FC.