¿Y si lo llama Boca? La curiosa respuesta de Crespo, el DT del momento

Hernán Crespo es el DT del momento ya que hizo historia al llevar a un equipo humilde como Defensa y Justicia a ser campeón de la Copa Sudamericana, por lo que su nombre empezó a sonar en los pasillos de varios clubes, siempre con la posibilidad latente de dirigir en algún momento a River Plate, club en el que hizo las inferiores y para el que fue clave en la obtención de su segunda Libertadores.

En una entrevista con el programa Presión Alta, de TyC Sports, a Valdanito le consultaron si existe algún club argentino al que no dirigiría jamás, a lo que respondió que "yo no excluyo. Sí es lógico que hay uno que no podría dirigirlo y creo que tampoco me lo propondrían porque me conocen", en referencia a Boca Juniors.

Sin embargo, reveló que se sentaría a escuchar una propuesta del Xeneize, aunque por un motivo particular: "Si a alguno le ocurre y me lo quiere proponer lo escucharía por respeto y curiosidad para saber qué se le pasó por la cabeza".

Rápidamente a Crespo le recordaron que Daniel Passarella, otra gloria del Millonario del que fue jugador, director técnico y presidente, estuvo muy cerca de ser entrenador de Boca luego del Mundial de Francia 1998, pero finalmente terminó llegando Carlos Bianchi y el resto de la historia es conocida.

"Bueno está bien, Daniel es Daniel y eso tampoco pasó así que estamos hablando de algo hipotético. Puede pasar, yo no voy a andar evaluando las decisiones de los demás", cerró el entrenador del Halcón de Varela, para dejar en claro que su arribo a Boca es inviable.