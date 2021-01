Crespo, el desconsolado llanto con sus hijas y un especial saludo de River

Hernán Crespo consiguió su primer título como entrenador y lo vivió con mucha emoción. Apenas terminó el partido, tras abrazarse con su cuerpo técnico y algunos jugadores, salió corriendo hacia un sector del estadio donde estabas tres personas que lo estaban esperando para darse un conmovedor abrazo: Nicole (16), Sofía (14) y Martina (5), sus hijas.

Hace algunos meses, el ex River reconoció que se le hacía muy difícil estar lejos de ellas pero este sábado lo sorprendieron, fueron al estadio y disfrutaron lo que para Hernán fue "el mejor partido de la historia de Defensa y Justicia". "Hermoso en lo personal, hacía un año que no las veía, apostando a este grupo. Hoy verlas en la cancha me emociona mucho", agregó.

Crespo, además, no escatimó elogios para sus dirigidos y acotó: "Uno puede tener ideas, puede analizar, pero sin los jugadores no podés hacer nada, y ellos jugaron un partido excepcional, que difícilmente se ve en una final continental. Agradeceré eternamente a los jugadores, no sólo por este partido, sino por lo que hicieron en el camino, que fue durísimo".

Apenas terminó el partido, el mundo del fútbol salud a Defensa por su consagración pero apareció uno muy especial, el de River. El club que lo lanzó a la fama saludo al Halcón pero incluyó al DT en el posteo. "Felicitamos a Defensa y Justicia y a su entrenador, Hernán Crespo, por la obtención de la Copa Sudamericana", escribieron. ¿Será el sucesor de Gallardo?