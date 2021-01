Dura acusación de Setién y Sarabia contra el Barcelona y Messi

Eder Sarabia era el ayudante de campo de Quique Setién en el Barcelona. Ahora, Sarabia es el entrenador de FC Andorra, el equipo de un viejo conocido: Gerard Piqué. En diálogo con la Cadena SER, ambos se refirieron a su pasado por el azulgrana y no se guardaron nada.

Una de las bombas que arrojó Setién tienen que ver con lo económico. En este sentido, aseguró: "El Barça todavía no me ha pagado, estamos a la espera”.

Por su parte, Sarabia se refirió a Lionel Messi, con quien mantuvo un altercado en el club. “Con Messi no nos despedimos, con muchos no nos despedimos porque fue una situación un poco… casi dábamos por hecho que podía pasar y era un momento triste y muy duro y la gente no quería hablar con nadie”, comenzó diciendo.

Y agregó con respecto a que la Pulga no lo felicitó por su fichaje en Andorra: “Tampoco tenía esa relación. Son personalidades diferentes, Leo es más reservado, más de su entorno y demás, y Gerard es más abierto y bromista”.

“Hay momentos en los partidos en los que hay tensión, no vamos a negar que en el vestuario se discute. En aquel famoso tiempo intermedio en Vigo pasó lo que pasó, pero son cosas que no van a ningún lado, que se entienden como parte de nuestro trabajo y de lo que pasa con la exigencia máxima. Yo, por mi parte, he aprendido mucho a quedarme con lo bueno y centrarme en lo que puedo controlar y estoy agradecidísimo de vivir lo que viví, de ir cada día a entrenar a aquellos grandísimos jugadores. Eso no me lo quita nadie", sentenció en relación a aquella discusión con Messi en pleno partido.