Final del misterio: Carlos Tévez afirmó cuál será su futuro

Carlos Tévez habló con la prensa luego de que Boca venciera a Banfield por penales y se adjudicara el título de campeón de la Copa Maradona. El capitán del Xeneize le dedicó el campeonato a su padre y llevó tranquilidad a los hinchas de Boca.

"Voy a seguir jugando, todavía tengo para dar. Me siento muy cómodo y muy feliz. Sería muy injusto irme en este momento" comenzó diciendo. Y agregó: "A pesar de todos los problemas que tuve este año, cuando entraba a la cancha lo disfrutaba".

Luego, dio a conocer su decisión final para la celebración de los hinchas del Xeneize: "No voy a cometer el mismo error de cuando me fui a China. Que la gente de Boca se quede tranquila que me voy a quedar".

En último lugar, explicó con sinceridad: "No me llegó el momento de estar preparado para el retiro, esa es la verdad. No tengo la sensación de vacío. Cuando me toque eso, sí daré un paso al costado. Hoy tengo las mismas ganas de salir campeón con esta camiseta".