Desde hace 90 años, siempre el primer campeón: la curiosa marca que ostenta Boca

Después de una semana complicada por la dura derrota ante Santos, por 3 a 0 en Brasil, que significó la eliminación de la Copa Libertadores en las semifinales, Boca Juniors terminó consagrándose campeón de la Copa Diego Armando Maradona en una emotiva final jugada en San Juan, en la que terminó sufriendo más de lo imaginado.

Es que, si bien el partido fue bastante chato, el final fue para el infarto ya que, cuando el Xeneize se preparaba para gritar campeón gracias al golazo que anotó Edwin Cardona a los 18 minutos del segundo tiempo, Luciano Lollo lo igualó en el sexto minuto de descuento para estirar la definición de la final a los tiros desde el punto de penal.

Allí, pese al nerviosismo que se respiraba ante la posibilidad de quedarse con las manos vacías, Boca no falló. Carlos Tevez, Sebastián Villa, Eduardo Salvio, Carlos Izquierdoz y Julio Buffarini anotaron los cinco disparos del Xeneize, que aprovechó el yerro de Jorge Rodríguez para terminar ganando 5 a 3 y quedarse con la primera edición de la Copa de la Liga Profesional, que además es el primer torneo oficial organizado por el ente que vino a reemplazar a la Superliga.

Así, el Xeneize reeditó un curioso logro que viene repitiendo desde hace 90 años en varios de los torneos del ámbito local: ser el primer campeón de la historia.

Primer campeón del profesionalismo

Boca Juniors tiene en su haber el orgullo, entre tantos otros, de ser el primer campeón del profesionalismo. El Campeonato de Primera División de 1931 dejaba atrás el amateurismo e iniciaba una nueva era para el fútbol argentino. El Xeneize se quedó con el título de un torneo que disputaron 18 equipos y que se jugó en dos ruedas, todos contra todos. Allí, tras 34 partidos jugados, cosechó 50 puntos producto de 22 triunfos, 6 empates y 6 derrotas.

Primer campeón de la Copa Argentina

En 1969 Boca Juniors se convirtió en el primer campeón de la historia de la Copa Argentina. Dicho torneo lo disputaron 32 equipos bajo una modalidad a eliminación directa en partidos de ida y vuelta, y el Xeneize alzó el trofeo tras vencer por un global de 3 a 2 a Atlanta en la gran final. En el Gasómetro, el club de La Ribera se impuso por 3 a 1 en la ida y cayó por la mínima en la vuelta. En el camino había eliminado a Atlético Tucumán, Sarmiento de Santiago del Estero, Chacarita y Colón.

Primer campeón de la reedición de la Copa Argentina

En 1970 la Copa Argentina quedó inconclusa y no se volvió a jugar nunca más, hasta que en 2011, 41 años después, la AFA le dio vida al nuevo formato del torneo que se sigue jugando hasta la actualidad. Comenzó a disputarse en agosto de ese año y contó con la participación de 183 equipos de Primera División, Primera B Nacional, Primeras B, C y D, Argentino A y Argentino B más dos equipos de las provincias que no estaban en dichas competencias. El torneo terminó en 2012 y tuvo a Boca como primer campeón de la nueva era, tras vencer en la final a Racing por 2 a 1. En el camino había eliminado a Santamarina de Tandil, Central Córdoba de Rosario, Olimpo, Rosario Central y Deportivo Merlo.

Primer campeón del torneo de 30 equipos

Luego de dejar atrás los torneos cortos, los viejos Apertura y Clausura reemplazados por los Inicial y Final, y con un Torneo de Transición mediante, el Campeonato de Primera División 2015 reanudó los torneos "anuales" en el fútbol argentino con la disputa de una curiosa competencia en la que participaron 30 equipos. Tras enfrentarse todos contra todos a una rueda, más una fecha de clásicos, Boca Juniors se convirtió en el primer campeón de este formato al cosechar 64 puntos, producto de 20 triunfos, 4 empates y 6 derrotas. Al igual que en el primer torneo profesional, su subcampeón fue San Lorenzo.

Primer campeón de la Superliga Argentina de Fútbol

El torneo de 30 equipos tuvo dos ediciones más y se extinguió en 2017, dándole lugar a un nuevo (otro más) formato: la Superliga Argentina de Fútbol. La AFA decidió crear un ente autónomo y con estatuto propio para que se hiciera cargo de la organización del torneo de Primera División, intentando imitar lo que sucede con la Premier League o La Liga de España, por ejemplo, pero en versión argenta. Una vez más, el Xeneize fue el primer campeón de la historia. La Superliga 2017-18 contó con 28 equipos y se jugó a una rueda, todos contra todos, coronando al equipo de Guillermo Barros Schelotto con 58 puntos cosechados en 18 victorias, 4 empates y 5 derrotas.

Primer campeón de la Copa de la Liga Profesional

El experimento de la SAF duró apenas tres años y a mediados de 2020, en pleno parate por la pandemia de coronavirus, los clubes de la Primera División decidieron ponerle fin para que la organización de los torneos volviera a la calle Viamonte. La Superliga pasó a llamarse Liga Profesional de Fútbol y se convirtió en un órgano interno de la AFA. Una vez autorizada la vuelta a la competencia, para ajustarse al acotado calendario, se creó la Copa de la Liga Profesional, rebautizada Copa Diego Armando Maradona tras la muerte del 10 el 25 de noviembre pasado, y el Xeneize pasó a la historia como su primer campeón al vencer anoche al Taladro.