Nuevo escobazo de Koeman: los cuatro jugadores del Barcelona que pidió "ceder"

Ronald Koeman se mostró, no podía ser de otra forma, muy satisfecho con la tercera victoria consecutiva del equipo. El técnico resaltó el gran momento de Lionel Messi, el partido de Antoine Griezmann pero nuevamente se refirió al caso de Riqui Puig que, para la prensa culé, debería tener varios minutos.

Ayer, el canterano jugó poco más de quince minutos y entró con una sonrisa de oreja a oreja al campo. Tuvo buenos momentos pero el entrenador volvió a remarcar que debería buscarse club: "Los jugadores que yo pienso que no pueden jugar tanto, es mejor para ellos buscar una salida, buscar jugar partidos, tener minutos. Es una situación complicada y se lo hemos comunicado".

"Parece que tengo algo en contra de Riqui y no es así, el otro día estuve hablando de jugadores jóvenes y no hablé solo de Riqui, tenemos a otros como Konrad, Junior o Matheus, que también tienen pocos minutos últimamente. Siempre preguntan lo mismo y no es bueno ni para Riqui ni para mí”, se quejó el técnico y, a la vez, dejó en claro que buscará ceder a los nombrados.

Konrad de la Fuente.

En la misma línea, agregó: "Quiero lo mejor para cada jugador y no hay ningún problema, lo hablamos y ya está, pero depende del mismo jugador y hay que estar de acuerdo”. El primero de los canteranos por los pocos minutos jugados fue Carles Aleña quien pasó a jugar al Getafe".