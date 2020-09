La joya argentina que jugó dos partidos en Unión y lo compró el Atlético Madrid

Dicen que cuando uno desea algo, lo termina consiguiendo. A algunos les cuesta más, a otro menos, y quizás Mariano Gómez no imaginó que con 21 años sería comprado por el Atlético Madrid. El nacido en Esperanza, Santa Fe, fue oficializado como nuevo refuerzo del colchonero para jugar en su filial, que tiene como objetivo llegar a la Segunda división del fútbol español.

Mundo Deportivo, informó que el club madrileño adquirió el 60% de los derechos del prometedor defensor de apenas 21 años que en esta temporada jugó en el Ibiza. Con el conjunto ibicenco disputó 26 partidos, tres de ellos correspondientes a una Copa del Rey en la que se midió al Fútbol Club Barcelona y jugó los 90 minutos.

"Cuando me dijeron que me quería el Atlético de Madrid me chocó, fue increíble. Me quedé regulando la información en mi cabeza. Estaba ansioso, con miedo a que el pase se cayera, pero finalmente se dio", dijo el argentino que jugó apenas dos partidos en Unión en Santa Fe.