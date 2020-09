Alerta roja de Interpol para detener al golfista Ángel Cabrera

Ángel Cabrera se encuentra cada vez más comprometido con la Justicia. La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió el alerta roja en la búsqueda del golfista que fue denunciado por violencia de género por su ex pareja en Córdoba y visto por última vez cuando participó en un torneo en los Estados Unidos.

Así lo afirmó en medios locales Carlos Nayi, abogado de Cecilia Torres Mana, la mujer que acusa al golfista, señalando que "Interpol se comunicó con la Dirección de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones, y notificaron el código rojo. Esto es un alerta máxima en la base de datos por las medidas de detención dispuestas por dos tribunales".

Cabrera, de 50 años, debía presentarse el pasado viernes 14 de agosto en el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, pero como no lo hizo la justicia allanó su casa en la ciudad de Villa Allende y la policía fue informada por el cuidador de que no estaba en el país. Para salir del país el golfista debía solicitar autorización judicial y, presuntamente, tampoco cumplió con ese requisito.

La causa que implica al golfista tuvo su desenlace en diciembre de 2016 cuando su expareja lo denunció por "maltratos y golpes de puño en la cara". Nayi afirmó que por las distintas maniobras judiciales para "evitar el juicio", el golfista representa un "riesgo procesal" y agregó que el acusado "violó varias órdenes de restricciones" que se le habían impuesto durante la instrucción de la causa.

Cecilia Torres Mana.

El defensor del golfista, Miguel Gavier, había manifestado a los medios que “cuando pueda, Cabrera volverá al país" y que no lo había hecho hasta el momento "porque no hay vuelos". El ganador del US Open 2007 y del Masters de Augusta en 2009, participó el mes pasado en el Campeonato Senior de Ohio, Estados Unidos quedando en el puesto 76 entre 81 jugadores.