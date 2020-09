La frase de Luis Suárez que les da paz a todos los hinchas del Barcelona

Muy emocionado desde el principio, Luis Suárez puso punto y final a su etapa como barcelonista en un acto en la sala de prensa Ricard Maxenchs del Camp Nou. Una rueda de prensa de despedida que abrió el presidente Josep Maria Bartomeu, y en la que el uruguayo estuvo acompañado de su familia y de algunos compañeros importantes como Leo Messi, Jordi Alba, Gerard Piqué, Sergi Roberto y Sergio Busquets. “Además de un jugador, se va un ser humano que tiene sentimientos”, justificó el uruguayo entre lágrimas. Y añadió: “Siempre tendrán un culé más, esté donde esté”. Fue un día de agradecimiento a la institución, de reconocimiento a seis años que le han consagrado como el tercer máximo goleador de la historia culé. “El Barça sabía en las condiciones que venía, que había cometido un error (refiriéndose al mordisco a Chiellini en el Mundial Brasil), y siempre le estaré agradecido por eso”. Era el principio de una gran historia, un recorrido que empezó con Andoni Zubizarreta sacándolo de Liverpool y con el uruguayo aterrizando –entonces también emocionado– en Barcelona para llevar la elástica azulgrana con el nueve. “Ha sido un sueño hecho realidad, pero nunca me imaginaba llegar a estas cifras. Aquí debes rendir siempre al máximo y no sabes cuántos años puedes estar. Me voy más que orgulloso y satisfecho de unos años espectaculares y maravillosos en el Barça”.

Para Suárez, un tipo muy familiar, otro de los principales éxitos que se lleva de su paso por el Barcelona es haber podido jugar al lado de Leo Messi. “Siempre me va a quedar en el recuerdo que mis hijos me hayan visto levantar trofeos y celebrar goles, que me hayan visto jugar al lado del mejor de la historia”. Un futbolista que ahora considera su mejor amigo. “Todo el mundo sabe la relación que tengo con Leo. Cuando uno llegó al Barcelona decían: “cuidado con Leo”, porque yo era delantero. Pero el tiempo que estuvimos juntos, intentamos rendir al máximo. Yo me tengo que ir orgulloso”, insistió el nuevo jugador del Atlético de Madrid.

El futbolista uruguayo también mandó un mensaje para los seguidores culés: “Quiero agradecer a la afición todo el cariño, que me valora, y eso jamás lo voy a olvidar. Muchas gracias también al staff, por cómo nos trató”. Posteriormente, Luis Suárez volvió a dedicar palabras a los barcelonsitas: “Al socio le estoy eternamente agradecido. He pasado momentos malos de racha y el socio me ha respaldado. Esto es fundamental. Ellos confiaron en mí y hay gente dolida pero no hay que quitarle el protagonismo a seis años maravillosos”.

Finalmente, admitió que le quedará alguna ‘espinita’. No solo el 2-8. “Cualquier eliminación te queda, pero trataré de llevarme todo lo bueno que es este club”.