La increíble historia del día que el Mono Burgos se agarró a trompadas con un grupo de rugbiers

La victoria por 3 a 0 contra Ferro en el José Amalfitani había coronado al River del Tolo Gallego. Una fecha antes de la finalización del Clausura del 2000, el Millonario había logrado el objetivo gracias a la jerarquía de un equipo que tenía entre sus figuras al Conejito Saviola, el Burrito Ortega, Fernando Cavenaghi, el Chacho Coudet, Martín Cardetti y Andrés D´Alessandro.

La conquista permitió que los festejos se extiendan en durante la noche porteña, y la fiesta se trasladó a una reconocida discoteca de la City. “Fuimos a Los Arcos y cuando estábamos dentro boliche tomando algo unos rugbiers empezaron a discutir con el Mono Burgos”, reveló Leo Astrada en el programa televisivo ESPN Fútbol Show.

El conductor de ciclo no dudó en pedir detalles sobre lo ocurrido en aquella jornada al ex volante central. “Dicen las malas lenguas que se agarró a piñas contra Los Pumas en los Arcos del Sol. Nosotros lo veíamos en el aeropuerto y agachábamos la cabeza ¿Esa noche hubo tole tole o no?”, le preguntó Alejandro Fantino.

Entre risas y anécdotas el ex capitán de La Banda transformó el mito en realidad: “Sacaron a los rugbiers afuera del lugar y nosotros nos quedamos en el boliche, pero cuando salimos nos estaban esperando”...

La hecatombe se produjo cuando los futbolistas decidieron abandonar el lugar. Y el relato de Astrada no tuvo ningún desperdicio: “Salimos del boliche y estaban todos. Eran corridas y piñas para todos lados. No se veía nada, porque estaba todo oscuro. Nosotros estábamos ahí y esquivábamos las piñas, pero el Mono y Cedrés se la bancaban. Al otro día fuimos a entrenar y ahí nos dimos cuenta de cómo estaba la cara de cada uno. Burgos tenía la oreja muy hinchada”...

A su lado, el ex delantero Facundo Villalba también se refirió a los hechos que marcaron la escena de violencia en la madrugada porteña. “Burgos estaba loco, pero era un fenómeno de tipo. Te alegraba el plantel todo el tiempo. Mira que a veces no le tocaba jugar, porque el titular era el Tito Bonano, pero él siempre tenía una sonrisa enorme”, concluyó.

Cabe señalar que nunca se confirmó si los rugbiers eran integrantes del seleccionado argentino, ya que una de las hipótesis que se planteó era que se trataba de un grupo de amigos que jugaban en el San Isidro Club (SIC).

En la actualidad, el ex arquero que trabajó en el último tiempo como asistente de Diego Simeone en el Atlético Madrid decidió lanzarse como entrenador y espera dirigir en España para adquirir una experiencia antes de acceder a una oportunidad que se le pueda abrir en la entidad de Núñez.

En diálogo con La Voz del estadio, que se emite por Radio Éter de Mar del Plata, Burgos advirtió cuáles son sus próximos objetivos. “Primero dirigiré en España y después, algún día, si se presenta la posibilidad lo haré en River”, confesó ante de dejar bien en claro que nunca trabajará en “el Real Madrid, Barcelona ni Boca” por su sentido de pertenencia con el Colchonero y el Millonario.

Además, el Mono estimó que si “alguna vez River y Boca pudieron jugar una final de Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu, algún día el Barcelona y el real Madrid podrían enfrentarse en el Monumental”.

En una jugosa conversación, el ex arquero recordó también que Luis Aragonés era muy parecido a Carlos Timoteo Griguol. “En aquel momento que me dijeron que tenía cáncer y era una enfermedad que no manifestaba dolor, Aragonés me preguntó si me iba a operar, pero yo le dije que primero iba a jugar un partido que teníamos por delante. Aprendí mucho de él, y de Timoteo adquirí ese hábito de mascar chicle”, concluyó.