La sorpresiva apuesta del Barcelona para reemplazar a Luis Suárez

A pocos días del debut en LaLiga Santander ante Villarreal, el Fútbol Club Barcelona no ha definido quién será su nuevo goleador. Los azulgranas ya resolvieron la salida de Luis Suárez, pero no han podido concretar la llegada de un apellido de peso ya que la economía del club no lo permite.

Ante esto, Ronald Koeman estudiaría una tercera opción. Así lo asegura 'Noticias de Gipuzkoa', que destaca el interés culé por Willian José. Según estas informaciones, el Barça ya intentó su fichaje en el mercado anterior. La cláusula del delantero de la Real Sociedad es de 70 millones de euros, pero el equipo vasco estaría dispuesto a negociarlo por 30 millones.

El centrodelantero llegó al equipo donostiarra en la temporada 2016-17. A lo largo de su carrera, ha vestido las camisetas de Gremio, Santos, Real Madrid, Real Zaragoza y Las Palmas. En la última temporada marcó 11 goles y 1 asistencia en 38 juegos disputados entre Liga y Copa del Rey.