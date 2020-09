La terminante explicación de Koeman tras "descartar" a una joya del Barcelona

Ronald Koeman, tal como dijo el presidente del Barcelona, habló tras la victoria ante Elche y explicó lo ocurrido con Riqui Puig​. El canterano se quedó fuera de la convocatoria que habló de su ausencia tras el choque. El holandés dejó claro que cree que lo mejor es que se marche cedido y dejó caer que con él no tendrá los minutos que necesita para seguir creciendo.

"Es verdad, estuve hablando con Riqui ayer por la mañana antes del entrenamiento. No es verdad que le he dicho que no cuento con él. Solo le he dicho que un joven debe tener minutos. Es para él, para Aleñá, Pedri... Vas a tener complicado por la competencia en tus posiciones", explicó.

Y agregó: "Irse cedido es una posibilidad. Es el tema con Riqui, pero también con otros jugadores muy jóvenes. Soy holandés y a esta edad de 21 años, como Pedri o Ansu tienen que jugar, no pueden estar parados sin jugar un tiempo".

Además de aclarar lo que piensa de Riqui, no reclamó la llegada de ningún delantero, a pesar de que se dice que quiere a su compatriota Memphis Depay. Para Koeman, hay suficiente en la plantilla, ya que su idea de juego es promover la movilidad y el cambio de posiciones entre sus atacantes.