Chilavert le sugirió un nuevo sponsor a Boca y le pegó a la Conmebol

El ex arquero José Luis Chilavert explotó de bronca con la Conmebol en la previa del duelo entre Boca y Libertad por Copa Libertadores a raíz de la posibilidad de que futbolistas con coronavirus detectable que ya no contagien viajen a Paraguay.

En su cuenta personal de Twitter se descargó con una imagen. En la misma se puede ver una camiseta del xeneize con un sponsor que augura "Covid positivo". La consigna reza "Decisión selectiva, compatriotas a cuarentena".

Luego, en entrevista con el programa "De una con Niembro" expresó: "Es un escándalo, una vergüenza mundial. No me llama la atención. Libertad está en todo su derecho de defender sus intereses. Gastan por mes un millón de dólares para sostener el plantel. Ellos rompieron el protocolo para beneficiar a Boca. Me llama la atención que ayer había contagiados y hoy amanecen que están todos sanos para viajar", dijo.

#CONMEBOL @JoseLChilavert_ pasó por @deunaconniembro dando su parecer sobre el pedido de #Libertad a #Boca, sobre testearse cuando arribe al país

Luego dijo que no le "llama la atención" por parte de Alejandro Domínguez: "Todo lo que toca está contaminado". También afirmó que "Conmebol quiere romper el protocolo sanitario de un país".

#CONMEBOL @JoseLChilavert_ pasó por @deunaconniembro y manifestó por que se juegan las Copas



"Los sponsors ya han pagado todo, lo único que le interesa a @agdws es facturar"

"La prioridad son los jugadores de fútbol. Sin ellos, no hay espectáculo. Pero a la Conmebol lo único que le interesa es facturar", manifestó Chilavert.