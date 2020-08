Llegó a Boca como la gran promesa y se va a un ignoto club de Brasil

El delantero venezolano Jan Hurtado, quien llegó desde Gimnasia y Esgrima La Plata como una gran promesa, nunca estuvo a la altura de Boca Juniors y por eso el Xeneize decidió cederlo a préstamo a un club de Brasil recientemente ascendido a Primera División y que el año pasado fue comprado por una empresa multimillonaria.

El joven atacante de 20 años será cedido a préstamo al Red Bull Bragantino (antes conocido como Clube Atlético Bragantino), que este fin de semana hizo su debut en el Brasileirao igualando 1 a 1 ante el Santos, en lo que fue su regreso a Primera después de 22 años.

Hurtado tuvo muy buenos rendimientos en el Lobo platense y por eso llamó la atención del Xeneize, que decidió comprarlo a mediados del año pasado.

Sin embargo, el venezolano nunca estuvo a la altura del club. No sólo no logró la continuidad deseada, sino que en las pocas oportunidades que tuvo de mostrarse, no rindió, y apenas marcó dos goles en 18 partidos jugados.

Con la renovación de Carlos Tevez y Mauro Zárate, cerca de lograr un nuevo préstamo por Franco Soldano, la presencia de Ramón Ábila y la posible llegada de Silvio Romero, Hurtado quedaría muy relegado en la ofensiva Xeneize y la dirigencia decidió que lo mejor es cederlo y que obtenga rodaje en otros horizontes.