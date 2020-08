Dani Alves estalló de bronca por el papelón de hoy en el Brasileirao

Este fin de semana se reanudó el Brasileirao y lo hizo con escándalo. Goias-San Pablo se suspendió dos minutos antes del pitazo inicial por 10 casos de coronavirus en el conjunto local, de los cuales 8 eran jugadores que debían ser titulares en dicho encuentro. De hecho, los jugadores de la visita se enteraron de todo cuando ya estaban en el campo de juego listos para jugar.

Después del papelón, el lateral derecho Dani Alves, uno de los referentes del plantel del San Pablo, explotó de bronca y escupió todo a través de sus redes sociales, pegándole sin nombrarlos tanto a la CBF como al Gobierno brasileño.

"Me gustaría decir que lo que pasó hoy es inadmisible. No puede ser que por irresponsabilidad tengamos que vivir el tipo de cosas a las que estuvimos expuestos hoy", comenzó escribiendo el ex Barcelona, acompañado de una foto suya en la que se lo ve serio, con la camiseta de su equipo.

"¡O creamos consciencia y somos profesionales o es una pérdida de tiempo lo que estamos haciendo!", siguió Alves, y agregó que "¡si la vida es lo más importante, entonces el resto no tiene sentido!".

Para rematar su mensaje, el capitán de la Selección brasileña campeona de la Copa América 2019 manifestó: "¡Gracias por nada!"