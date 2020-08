Barcelona ya tiene en vista al reemplazante de Luis Suárez

El delantero italiano de la Lazio, Ciro Immobile, ganador del Botín de Oro de la temporada 2019-2020 como máximo goleador de Europa, es el objetivo que tiene hoy el Barcelona de Ronald Koeman para reemplazar al uruguayo Luis Suárez, señaló la prensa catalana.

La gran temporada en la Lazio de Immobile, de 30 años, no pasó inadvertida para los grandes equipos europeos y es un goleador que "apenas" ganó 3.000.000 de euros anuales en el club romano, señaló el diario catalán Sport.



Ahora Immobile, con una temporada plagada de goles, le pide a Lazio el doble para continuar allí y el club no puede abonar esa cifra.



Ante esta realidad la salida de Ciro de la capital italiana es inminente y Barcelona puso sus ojos en él para reemplazar a Suárez, el amigo uruguayo y socio de Messi que ya recibió por parte de neerlandés Koeman la noticia de que no contará con él y que deberá buscarse club.



Por otra parte, la posible llegada a Cataluña del argentino Lautaro Martínez se trabó porque el Inter italiano no desea venderlo, por lo tanto Immobile, que hizo 39 tantos y dio ocho asistencias en 2019/2020, podría llegar a cataluña por 50 millones de euros.