Una oferta tentadora y objetivos concretos: la ilusión de Renzo Tesuri y Martín Ojeda, refuerzos del Tomba

Godoy Cruz Antonio Tomba completó hoy su 16º día de entrenamientos en el predio de Coquimbito, esperando confirmaciones con respecto a la fecha de reanudación del campeonato de Primera División, y dos de los refuerzos con los que ya cuenta Diego Martínez hablaron por primera vez con la prensa mendocina.

Los volantes Renzo Tesuri, quien llegó desde Ferro Carril Oeste, y Martín Ojeda, proveniente de Huracán, se mostraron felices de ser parte del proyecto del Expreso, que tras terminar último en la pasada Superliga tiene como principal objetivo repuntar, pese a la tranquilidad de que en las próximas dos temporadas no habrá descensos.

Ambos futbolistas contaron que no dudaron en venir a Mendoza cuando recibieron la propuesta. "La decisión de venir fue porque me gustaron las ideas y la forma de juego, tuve compañeros que me hablaron muy bien del club", aseguró Ojeda, mientras que Tesuri dijo que "me llamaron y no lo dudé".

Con respecto a los desafíos y metas que tendrán en el Expreso, Ojeda sostuvo que "principalmente es hacer un buen torneo", mientras que desde lo personal buscará "aportar mi granito de arena para que el club siga creciendo". Tesuri, por su parte, contó que su objetivo "es aportarle al equipo sacrificio y la posesión en el juego".

Finalmente, los mediocampistas del Tomba se autodefinieron con respecto a su forma de juego. "En los clubes anteriores he jugado en distintas posiciones, estas semanas nos van a servir para probar. Mi forma de juego es la tenencia del balón, me gusta mucho el mano a mano y la pegada de afuera", explicó Ojeda. Tesuri, por su parte, explicó que "juego de volante por izquierda, pero también puedo jugar de interno. Me caracteriza darle una mano a mis compañeros, ayudar mucho e intentar llegar al gol".