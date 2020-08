La soñada despedida de Ever Banega: campeón, con un récord imbatible

Ever Banega se va del Sevilla. El volante argentino deja España para marcharse al fútbol árabe y tras la consagración tuvo sentidas palabras para describir sus sentimientos ante soñada despedida: "No tengo palabras para este momento tan emotivo y un poco triste, me toca marcharme del club de mi vida. Estoy satisfecho y contento porque me voy con otro título".

"Agradezco a los compañeros por ayudarme a cumplir este sueño. Me voy con la cabeza muy alta. ¿Qué tiene este Sevilla? La unión y saber estar en los momentos difíciles. Agradecerles a todos por todo, al cuerpo técnico por llevarnos a lo más alto. Me despido como creo que me merezco", añadió.

El argentino comentó que hará con la camiseta que utilizará en la final. "Va para un cuadro como recuerdo de haber jugado en uno de los mejores equipos del mundo", contó. En sus 14 años como futbolista profesional, Banega jugó cinco en el Sevilla y de las seis copas de este quilate que ostenta el equipo español en sus vitrinas, tres fueron alzadas por el cerebro sevillano.

"ES UN MOMENTO MUY EMOTIVO, PERO ESTOY TRISTE PORQUE ME VOY DEL CLUB DE MI VIDA"#FOXRadio | Éver Banega habló de sus sentimientos luego de ganar otra #EuropaLeaguexFOX. pic.twitter.com/YYHq0YGIH6 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 21, 2020

La primera, en 2015, frente al Dnipro. Un calendario más tarde, lo mismo ocurrió ante Liverpool. Y en esta edición, la víctima en la noche germana fue Inter, de Lautaro Martínez.