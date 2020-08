Sorpresa por Zoom: la felicidad del mendocino convocado por primera vez a Los Pumas

Los Pumas vuelven a entrenar este jueves tras recibir la autorización del Gobierno nacional y para ello el staff de entrenadores del Seleccionado argentino convocó a 46 jugadores con la mira puesta en el Rugby Championship, que se jugará en el mes de noviembre en Nueva Zelanda.

En la lista de convocados por Mario Ledesma figura el promisorio tercera línea de Marista, Juan Martín González Samso, quien ya fue capitán de Los Pumitas 7' en los Juegos Olímpicos de la Juventud, disputó el Mundial M-20 en la ciudad de Rosario y también integró el plantel de Los Pumas 7'.

El llamado de Mario Ledesma para sumarse a los entrenamientos en la Casa Jaguares significó su primera convocatoria para Los Pumas, la Selección mayor, y por eso MDZ dialogó con él para saber cómo está viviendo esta nueva etapa en su carrera, en un momento muy particular para todo el mundo.

-¿Te tomó por sorpresa este llamado para integrar Los Pumas?

-Sí, la verdad que sí. Estaba en mi casa y, vía Zoom, Mario Ledesma y los entrenadores de Los Pumitas me avisaron que era uno de los convocados para entrenar con el Seleccionado mayor. Me encuentro bien físicamente ya que me he entrenado todo este tiempo.

-¿Cuando empiezan a entrenar?

-Viajamos hoy con Gonzalo Bertranou (el otro mendocino convocado) y arrancamos los entrenamientos el viernes a las 9 en la Casa de Los Pumas, que era donde lo hacía Jaguares.

-¿Te ves con chances de quedar en la lista final para el Championship?

-Mirá, fácil no es. Hay grandes jugadores en mi puesto pero yo lo voy a tomar como una buena experiencia y siempre la esperanza está presente.

-¿Te ves jugando en el exterior en un futuro?

-Ahora soy parte del sistema UAR y quiero ir creciendo como jugador, con el tiempo veré cómo se van dando las cosas.

-¿Te quedás en Buenos Aires todo este tiempo?

-Nos vamos a quedar dos semanas ya que además participaremos de la burbuja sanitaria donde nos realizarán testeos médicos y nos hisoparán.

Por último el joven jugador mendocino dejó un mensaje de agradecimiento: "Quiero saludar a mi club, que siempre me apoya, y por supuesto a mi familia, quienes se encuentran muy contentos".