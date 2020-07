Ricardo Centurión y un excéntrico cambio de look que revolucionó las redes

Ricardo Centurión causó furor en las redes sociales donde mostró su nuevo look, aprovechando la reapertura de las peluquerías en medio del plan de la nueva cuarentena. "Corte piola corte de el crack @98sbarbershop", escribió el mediocampista de 27 años en su cuenta oficial de Instagram.

El futbolista de Vélez mostró su corte con una línea a los costados y un cambio de coloración a un rubio súper platinado, casi blanco. Una imagen más detallada del nuevo look se pudo apreciar en la foto que compartió el peluquero Diego López del futbolista transferido al Fortín.

Ricky, en plena pandemia, firmó contrato con Vélez hasta diciembre de 2023. El club de Liniers pagó 1.600.000 dólares por el 40% del pase del futbolista, a Racing. El futbolista se sumó a los entrenamientos virtuales después de varios meses.

"El me lo pidió, me dijo que quería un platinado. No hubo ni un motivo, fue decisión de él. Empecé a cortarle el pelo en 2016, cuando estaba en Boca, y fue campeón con Newell's. Lo va a mantener así hasta que le vaya. Ricardo estaba esperando que se habilitaran las barberías para hacerse este look", le dijo Diego López al Diario Olé.