Jugó en Boca y dijo que evaluaría una oferta una de River

Juan Cruz Komar, defensor de Talleres, afirmó que estaría dispuesto a escuchar una ofrecimiento de River porque no está "tan identificado" con Boca.

"Yo no tengo ninguna obligación con los clubes en los que he jugado. Evaluaría una oferta de River porque no estoy tan identificado con Boca. Obviamente tengo lazos afectivos porque es el club que me ha formado y he estado muy cómodo pero tampoco eso te obliga de por vida a nada. Y menos en mi caso, como el de muchos otros, que no es que tengo cientos de partidos o que he ganado títulos con Boca", sostuvo el marcador central de 23 años en diálogo con TNT Sports.

Al mismo tiempo y según publica TyC Sports, al recordar sus inicios en el Xeneize, el rosarino analizó los motivos por los que cree que no contó con muchas posibilidades para asentarse en la Primera: "Boca siempre tiene grandes obligaciones, entonces es difícil que se apueste por chicos que tienen poca experiencia".