El duro informe de la TV española que muestra el cansancio de Messi y el Barcelona

Hasta el último partido previo al parate por la pandemia de coronavirus, Barcelona marchaba líder de La Liga de España y parecía que nadie podía detenerlo. Cuando se reanudó la competencia, hiló dos triunfos ante el Mallorca y el Leganés, sin mostrar un gran rendimiento, y parecía que una vez más se consagraría campeón español.

Pero el empate ante el Sevilla le permitió al Real Madrid asaltar el liderazgo de la tabla de posiciones. Luego vendría el triunfo sobre el Athletic de Bilbao, pero los dos empates en fila ante el Celta y el Atlético de Madrid le dejaron el título servido al Merengue, que hoy podría gritar campeón, una fecha antes de la finalización del torneo.

Al pobre funcionamiento colectivo se sumó la falta de respuesta de sus individualidades, y el cansancio fue un factor determinante. Así lo muestra un breve pero contundente informe del programa El Día Después, del canal español Movistar+, que destaca el agotamiento de Lionel Messi y compañía.

"Todas las imágenes tienen un denominador común y es que Barcelona llegó a la final de la Liga agotado", asegura la voz en off del informe que muestra los evidentes signos de cansancio de los jugadores del club catalán, al que se le escapó La Liga de las manos.

"Según la ciencia, cuando uno está agotado también tiene dificultad para realizar acciones que antes no eran un problema. Un grito de frustración, lo crean o no, también tiene relación con el agotamiento y un estado de nervios, de cansancio, conduce a perder las formas por temas de no tanta importancia", agregan.

Gerard Piqué y Lionel Messi parecen ser los más afectados. Sin embargo, nunca salieron del equipo desde que se reanudó el fútbol español.