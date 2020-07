Gaich rompió el silencio mientras se negocia su pase a Rusia

El delantero de San Lorenzo, Adolfo Gaich, rompió el silencio sobre su posible traspaso al fútbol ruso, que parecía caído pero en las últimas horas se reflotaron las negociaciones con el CSKA Moscú. Se mostró ilusionado y avisó que, si no se da, renovará su contrato con el Ciclón.

Desde Bengolea (Córdoba), su pueblo natal, dialogó con TyC Sports y manifestó que "estoy tranquilo, en mi pueblo con mi familia y en contacto con mis agentes que están laburando en este tema, negociando y viendo las posibilidades de llegar a un acuerdo. Estamos a la espera de un acuerdo y por mi parte muy tranquilo".

Sobre la posibilidad de emigrar al fútbol ruso, mencionó los inconvenientes del idioma y el clima, pero aclaró que "viéndolo con buenos ojos, el club que se interesó en mí es de los más poderosos, podés entrar en competiciones europeas. Tengo toda la motivación de poder ir, tomar rodaje y dar un primer paso a Europa para después poder pasar a otras ligas de primera línea".

Por otra parte, Gaich aclaró que "se habló mucho de que la comisión de mi representante obstaculizaba la transferencia pero nada que ver, lo único que no pudieron poner en el acuerdo todavía es el contrato, lo de la comisión es mentira y está bueno dejarlo en claro para que la gente entienda que no es así y que lo único que trabó el pase fue mi contrato".

Además, el atacante descartó que en el caso de emigrar al fútbol ruso pierda terreno en la consideración de Lionel Scaloni para ser citado a la Selección argentina. "Yendo una liga como la rusa y destacándome pienso que el llamado de la Selección puede estar de igual manera", consideró.

Finalmente, reconoció el llamado que recibió del presidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, y la intención de extender su vínculo en caso de no cerrarse su partida al exterior: "Es verdad, tuve una charla con Tinelli, hablamos muy bien, le aseguré que si no se daba la venta en este mercado íbamos a renovar con San Lorenzo, un club muy importante para mí y que amo desde chico. Hay que tratar de dejarle algo, escuché que iba a salir libre, jamás se me cruzó por la cabeza hacer algo así, si no se da la idea es renovar con el club. Quería aclararlo, todos hablaban menos yo, no hay que seguir diciendo mentiras. Hay buena relación".