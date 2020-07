La resolución por la transferencia de Gaich

A menos de 24 horas de haber sufrido un revés importante, la transferencia del delantero Adolfo Gaich, de San Lorenzo al CSKA Moscú, parece reflotarse, luego de que los directivos de ambas instituciones se pusieran de acuerdo en aspectos centrales de la operación.



En horas de la tarde de la Argentina, los dirigentes de ambos clubes y el propio jugador, de 21 años, participaron de una reunión virtual, en la que “sellaron los principales puntos” del acuerdo, según reveló a Télam una fuente de la negociación.



“Inclusive participó el técnico (Viktor Goncharenko) y luego de la conversación está todo más cerca”, agregó el vocero.



En principio, la institución rusa habría “elevado el monto del contrato del jugador”, mantiene los 8,5 millones de euros para su par de Boedo, además de permitirle un 20 por ciento de plusvalía, en caso de una futura venta.





Cuando en la noche del lunes, la operación parecía esencialmente caída, la negociación ofreció un cambio de 180 grados al día siguiente. El propio Gaich contó su optimismo: "Veo con buenos ojos ir a Rusia”, dijo a TyC Sports.



“El club que se interesa por mis servicios es uno de los más poderosos de ese país, juega competiciones europeas y para mí es una motivación ir. Puedo tomar rodaje allá y que sea un primer paso para después pasar a algunas de las principales ligas” se entusiasmó el goleador cordobés, una de las figuras del seleccionado argentino Sub 23 que alcanzó la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio.



“Ya estuve viendo la ciudad, el club y tuve contacto con la gente de allá” indicó el oriundo de Juárez Celman como para dar por sentada su conformidad de que la transferencia se realice.



Cualquiera sea el desenlace que tomará la negociación, Gaich ya le aclaró el presidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, que no tiene pensado irse libre del ‘Ciclón’.



“Charlé con Marcelo (Tinelli), él se preocupó mucho por mí. Le aseguré que si no se hacía la venta iba a renovar contrato. San Lorenzo es un club importantísimo para mí, es el club que amo y jamás pensé en perjudicarlo”, sostuvo.