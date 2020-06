Ni Messi ni Cristiano: un francés es el futbolista más caro del mundo

El astro argentino Lionel Messi, titular del Balón de Oro France Football y del premio The Best de la FIFA, se ubica en el puesto 22 del ranking de futbolistas más caros elaborado por el Observatorio de Fútbol del prestigioso Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIES).



La institución con sede en suiza tasó al rosarino en 100,1 millones de euros en base a un algoritmo que promedia el valor de transferencias anteriores, el estado del contrato vigente, la edad y el rendimiento sobre el campo de juego.



Bajo ese criterio, el argentino, próximo a cumplir 33 años, no ingresa entre los 20 futbolistas mejor valuados del mundo, ni su joven compatriota Lautaro Martínez (22 años), la obsesión de Barcelona para la próxima siguiente, a quien le fijaron un precio de 98,9 millones.



Más atrás se coloca el brasileño Neymar (28 años) de París Saint Germain de Francia con un valor de 82,7 millones de euros y en el puesto 70 aparece el portugués Cristiano Ronaldo (35), de la Juventus de Italia, que con 62,8 millones es el futbolista más veterano del "top 100".



Los tres primeros lugares del ranking lo ocupan el francés Kylian Mbappé (Paris Saint Germain), de 21 años, con un precio de 259,2 millones de euros y los ingleses Raheem Sterling (Manchester City, 25 años) y Jadon Sancho (Borussia Dortmund, 20 años) con valores de 194,7 y 179,1 millones respectivamente.





Completan los diez primeros lugares los ingleses Trent Alexander-Arnold (Liverpool) 171,1 millones; Marcus Rashford (Manchester United) 152,3; el egipcio Mohamed Salah (Liverpool) 144,9; el senegalés Sadio Mané (Liverpool) 139,2; el francés Antoine Griezzmann (Barcelona) 136,4; el canadiense Alphonso Davies (Bayern Múnich) 133,5 y el inglés Harry Kane (Tottenham Hotspur) 118,7.