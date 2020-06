Boca mejoró y actualizó su propuesta a Tevez: ¿se termina la novela?

Boca quiere cerrar este mismo martes la renovación de contrato de Carlos Tevez y por esa razón cambió alguna de las condiciones presentadas para que el delantero acepte la propuesta. Luego de las declaraciones cruzadas entre ambas partes, la pelota quedó del lado del Apache que por el momento no ha respondido.

Lo que cambió, según informan medios partidarios, fue la suma que recibirá el jugador pero se mantienen los 12 meses en lugar de los seis que prefiere Tevez. El "aumento" es del 10% sobre la suma inicial que, por el momento no ha trascendido.

Desde la dirigencia Xeneize no quieren dejar nada librado al azar teniendo en cuenta que, de no llegar a un acuerdo, Carlitos quedará libre mañana y esa situación podría complicar aún más las negociaciones. Miguel Russo, en tanto, avisó que no tendrá en cuenta para la próxima temporada a Sebastian Pérez, Jan Hurtado y Agustín Almendra.