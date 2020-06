El recuerdo de Pepe Sánchez, cuando tuvo que marcar a Michael Jordan

El base de la Generación Dorada campeona olímpica en Atenas 2004, Juan Ignacio Sánchez recordó este miércoles cuando le tocó marcar a Michael Jordan en uno de sus pasos por la NBA y pensó que el entrenador le hacía "una joda".

"Estoy entrando, yendo a pedir el cambio a la mesa de control y (el entrenador Rick Carlisle) me dice: 'Defendé a Mike'. Ahora, ponete un segundo en mi mundo. Nací en Bahía Blanca con un póster de Jordan en la pieza y entonces me doy vuelta, lo miro y me río como diciendo que me estás haciendo una joda. Y el flaco me mira con una cara de orto y me comenta que defienda a Mike", relató Pepe en una entrevista por Instagram con el periodista Pablo Giralt.

Aquel encuentro de marzo de 2003 entre los Washington Wizards y los locales Detroit Pistons, y entre un veterano de 40 años Michael Jordan y un Pepe Sánchez de 25 pirulos, terminó en favor de los del argentino por 90-80 .

El ingreso del mágico zurdo bahiense se dio al inicio del segundo cuarto, en lugar del base tirador Chauncey Billups, una de las figuras de esos Pistons. Apenas ingresado, a Pepe le robó la pelota el base rival Tyronn Lue, quien se fue para realizar la bandeja y descontar en el marcador, que en ese momento estaba 27-19 para Detroit.

"Entré a la cancha y lo tenía al tipo al lado (a Jordan). Miraba la pelota, lo miraba a él y después miraba la pelota de nuevo. Hicimos dos o tres ataques, él la recibió, la devolvió, no me atacó y después lo cambiaron. Al rato me cambiaron a mí", cerró Sánchez su breve anécdota.

Tras la anotación de Lue, Detroit volvió a perder la posesión -pasos del turco Mehmet Okur-. A la siguiente jugada, según el registro del sitio especializado Basketball Reference, fue que ingresó Jordan por la visita. "Su Majestad" anotó un doble y falló otro mientras Pepe estuvo en el parquet. El argentino fue reemplazado por Billups casi tres minutos después de entrar, con el resultado 30-23 y no volvió a ver acción.

En aquel juego, Jordan finalizó con 15 puntos (6/18 en tiros de campo), cuatro rebotes y cinco asistencias en casi 40 minutos de juego. Esa fue la última temporada de M.J. en la NBA, con unos Wizards dirigidos por su ex entrenador en Chicago Doug Collins y que finalizaron con 37 derrotas y 45 triunfos, sin alcanzar playoffs.

Para Pepe, fue su segundo y último paso por la NBA, tras estar en Atlanta Hawks y Philadelphia 76ers entre 2000 y 2001. Tras emigrar a Grecia, retornó a Estados Unidos para la temporada 2002-2003. En Detroit, que peleaba por el título, totalizó nueve juegos, con acumulados de 37 minutos, 8 asistencias, 6 rebotes, 5 robos, 2 pérdidas y sin puntos (0/5 en tiros de campo).

Sobre el final de la temporada fue traspasado a Golden State Warriors, que lo "cortaría" poco tiempo después. Esos Pistons de Billups, Richard Hamilton y "Big Ben" Wallace entre otros, llegaron hasta las finales de conferencia en aquel año (los campeones serían los San Antonio Spurs de un debutante Manu Ginóbili, ante New Jersey Nets).

A la siguiente temporada, los Pistons sí serían campeones tras vapulear 4-1 en las finales a los Lakers de Shaquille O'Neal y Kobe Bryant. Un año más tarde, y con Carlos Delfino ya en el plantel, también llegaron a la final, pero no pudieron con los Spurs de un Ginóbili ya en modo estelar (18,7 puntos, 5,9 rebotes y 4 asistencias en esa serie a siete partidos).