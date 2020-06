El argentino que se "viene caminando" de Portugal si lo llama Román

Volver al país para jugar en Boca o River es una verdadera tentación. Son muchos los futbolistas que al ser consultado por esa posibilidad no dudan en responder. En ese contexto, Fernando Tissone, experimentado mediocampista argentino de 33 años de edad, envió un claro mensaje expresando su deseo de ponerse la del Xeneize.

"Siempre, en el fútbol, hay estadios que son míticos. Jugar en esos estadios es lo que más le puede llegar a un jugador, desde chiquitos soñamos con eso. Jugar en la Bombonera o en Old Trafford sería lo que me falta. Si me llama Riquelme, voy caminando desde Portugal", expresó el jugador de Nacional de Portugal.

Y agregó, en diálogo, con Crack Deportivo: "Tengo admiración por Riquelme. Hay muchos que dicen que es lento, pero la velocidad en el fútbol la da la cabeza, no los pies. Y Román era el más rápido porque siempre sabía qué hacer. Eso intentaba imitar, que es lo más difícil".

"Tuve una charla con Holan para ir a Independiente, estuve a nada de ir. El año pasado estuve muy cerca de ir a Talleres de Córdoba pero decidieron hacer un par de jugadores a préstamo con Banfield y no contrataron del extranjero", cerró.