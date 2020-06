La frase de un ex Boca que podría abrir el regreso de Centurión

Jorge Ribolzi habló sobre la posibilidad de que Ricardo Centurión vuelva a vestir la camiseta de Boca y deslizó que en esta nueva oportunidad, con Miguel Ángel Russo y Juan Román Riquelme, tendrá otro tipo de contención.

"Si Centurión vuelve a Boca, ya sabe lo que es, lo que representa, lo que te da, lo que te exige. Va a estar bien acompañando, de eso no me cabe ninguna duda", dijo Jorge Ribolzi, ex jugador del Boca del Toto Lorenzo y ex ayudante de Coco Basile en las dos etapas en el club.

El ex futbolista xeneize agregó: "Es un jugador de los que no hay. Maneja los dos perfiles y encara en el uno contra uno. Me encanta. Con el técnico actual y Román tendrá un respaldo. De eso no me cabe ninguna duda”.

uD83DuDCFB| @RibolziJorge en @BocaDeSeleccion con @Danielmollo:”En lo futbolístico #Centurión es un jugador de los que no hay: 1 vs 1, maneja dos perfiles, me encanta. Seguramente teniendo a Miguel, Román es un respaldo y una responsabilidad para él” pic.twitter.com/bCflZC2MAq — Boca de Selección con Daniel Mollo (en uD83CuDFE1) (@BocaDeSeleccion) June 21, 2020

La situación para que Centurión vuelva a Boca no es tan sencilla ya que al terminar su préstamo en Vélez debe volver a Racing. Habrá que negociar con la Academia (en su momento surgió la posibilidad de cambiarlo por Leonardo Jara y dinero).