Del Potro: el día que jugó sin dormir por ver a Boca, su amistad con Martín Palermo y cómo está su rodilla

El tenista argentino Juan Martín Del Potro brindó una entretenida entrevista al programa de Alejandro Fantino, ESPN Fútbol Show, en la que reveló el día que, en un Grand Slam, jugó sin dormir por ver al club de sus amores, Boca Juniors. Además, contó cómo se hizo amigo de Martín Palermo y se refirió a la lesión de su rodilla.

Delpo es un reconocido hincha de Boca Juniors y se lo puede ver bastante seguido en la Bombonera, siempre que el calendario se lo permite. Y cuando no, hace cualquier cosa para verlo por TV, como en 2012 cuando jugó desvelado en Wimbledon por ver la final de ida de la Copa Libertadores frente a Corinthians.

Por la diferencia horaria, el partido fue en la madrugada inglesa. El tandilense pidió a la organización que no lo pusieran a las 11 de la mañana, pero no le hicieron caso. "De la ansiedad y los nervios, no podía dormir. Y me levanté. Me vi todo el partido y fui a la entrada en calor, mi entrenador no me hablaba y el primer set jugaba tres cambios más abajo. Me tiraba agua en los cambios de lado para despabilarme", contó el ex número 3 del mundo. Finalmente, Boca empató 1 a 1 ante el conjunto brasileño, mientras que Del Potro venció al japonés Go Soeda por 6-2, 6-3, 1-6 y 6-4 en dos horas y siete minutos para clasificar a la tercera ronda del torneo londinense.

Luego, Del Potro contó cómo se hizo amigo de Martín Palermo, con quien se siente identificado por el tema de las graves lesiones que ambos sufrieron a lo largo de su carrera y que pudieron superar volviendo al máximo rendimiento. "En el 2008, Martín estaba lesionado de su rodilla y yo hice una nota en la que dije que me encantaría conocerlo. Una mañana, yo estaba entrenando en Palermo y tipo 11, en pleno peloteo, veo un poco para afuera veo a un tipo que viene con muletas y con su mujer. Yo seguí entrenando y veo que se acercaba. Y cuando lo tenía a 10 metros era Martín", relató Delpo.

"Corté el entrenamiento y le digo ‘Martín, ¿qué hacés?’ y él me dice ‘qué hacés, Juan. Leí tu nota en el diario que tenías ganas de conocerme y me acerqué a saludarte’. Sabés que fue con su mujer y le dije: ‘No, Martín, dejame abrazarte’ y nos quedamos hablando como tres o cuatro horas y así empezó nuestra amistad. Es loco tener a un ídolo de amigo", completó el tandilense sobre ese día.

Finalmente, sobre su estado físico, dijo que "la rodilla me hace renegar. Tengo días mejores y otros en los que me siento un señor grande. Tengo los mismos síntomas que la abuela de un amigo. Son dolores pero le tengo que encontrar la vuelta para volver y cerrar de la manera que siento que me merezco".

Juan Martín Del Potro no juega desde junio de 2019, cuando disputó en Londres el ATP de Queen's. Para octubre del año pasado tenía pensado volver en la gira indoor europea, pero no llegó a tiempo con la rehabilitación, tampoco para la exhibición de diciembre con Roger Federer y, este año, vino lleno de cancelaciones por la pandemia.