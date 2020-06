Los miedos del Cholo Simeone: "Vamos a entrar en algo desconocido"

El DT argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone, reconoció que la reanudación de La Liga le genera preocupación en todos los sentidos ya que "vamos a entrar en algo desconocido", aunque avisó que por ahora sólo piensa en el partido de mañana contra el Athletic de Bilbao en San Mamés, a las 9 de nuestro país.

"Nos preocupa todo porque vamos a entrar en algo desconocido. Es un campeonato a once fechas, con cinco cambios, partidos cada tres cuatro días... Estoy preocupado por todo y ocupado en intentar resolver de la mejor manera las dificultades que van a aparecer", declaró en rueda de prensa. "Bilbao es lo único que nos interesa. No podemos manejar algunas situaciones, tenemos que adaptarnos, las excusas no las comprendemos. El horario que nos digan, a ponerse la ropa y a la cancha", añadió sobre el calendario.

Sobre la nueva regla de los cinco cambios por partido, analizó que le parece correcto "tener más variantes para refrescar ante la cantidad de partidos que vamos a tener. A mayor capacidad de compresión del grupo, de la importancia que hay, ya sea en 20 minutos o en 70, estará la diferencia. Ya lo estamos viendo en algunos partidos, que la gente fresca que entra acaba siendo determinante; ahora, más que nunca se depende del grupo. Si antes cinco minutos era un montón, ahora cualquier minuto tendrá mucho valor", señaló.

Por otra parte, el Cholo reconoció que pesará el hecho de jugar los encuentros a puertas cerradas: "Todos los equipos se nutren de ese jugador número doce. En el Wanda Metropolitano dependemos mucho de esa situación. Pero hay que ver la ambición de cada uno, que va relacionada a la motivación con cumplir los objetivos, sabiendo que va a haber situaciones diferentes. La gente es muy importante, pero no va a estar. Por más que opinemos de todo lo que va a suceder, es momento de aceptación. Es lo que hay, y hay que prepararse para rendir de la mejor manera".

Finalmente, sobre la salida de su segundo entrenador, Germán Burgos, le reiteró su "agradecimiento absoluto". "Es una decisión importante para él, se encontrará con desafíos que lo motivarán y generarán energía y ganas de cumplir con los objetivos que necesita. Algunos futbolistas ya han comentado lo que nos ha dado Germán. Le deseo lo mejor", concluyó.