Inspirado en Gallardo: la frase de Borré para los pibes de River

El delantero colombiano de River Plate, Rafael Santos Borré participó desde su país de una videoconferencia con más de 70 atacantes y entrenadores del proyecto infanto-juvenil del club y allí les aconsejó que tienen que "creer", recordando una vieja frase de Marcelo Gallardo hacia los hinchas.

"El delantero tiene que creer en lo que puede pasar, como que el defensor puede fallar, que tu compañero te va a dar el pase que tú quieres y ejercitar la intuición es importante", contó Borré frente a los chicos de inferiores. En cuanto a los secretos de su carrera, Rafa destacó que "una clave ha sido mirar mucho y aprender, sobre todo de jugadores que tengan mis características o estilo de juego, y ponerlo en práctica en los entrenamientos para poder evolucionar".

Por otra parte, sobre el aspecto táctico del River de Marcelo Gallardo, el delantero contó: "Para mí la clave es que no importa si uno falla y se pierde la pelota, lo importante es lo que se hace una vez que se pierde”. Y agregó que "trabajamos en esos segundos posteriores para hacer un esfuerzo y recuperar la posesión, es un trabajo de equipo y no un esfuerzo individual, y para eso es muy importante la lectura de juego y una activación grupal".

uD83DuDDE3? "El delantero tiene que creer. Creer que el defensor puede fallar, que tu compañero te va a dar el pase que tú quieres. Desconfiar del rival y confiar en tu compañero".@RafaelBorre_, en una charla de fútbol con más de 70 delanteros de las Inferiores y sus entrenadores.uD83DuDCBB? pic.twitter.com/iT9xGzBbz0 — River Plate (@RiverPlate) June 13, 2020

Finalmente, el delantero que se encuentra haciendo la cuarentena aislado en Cali, analizó: "Nosotros como delanteros a veces pasamos esos momentos en que no hacemos goles y que es cuando más calma hay que tener". "Me he ido dando cuenta con el tiempo que el gol a veces termina llegando de una manera que uno no espera, es importante buscarlo, pero más importante es generar las ocasiones porque una vez que las tengas, vas a estar más cerca de anotar", cerró.