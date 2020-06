El Loco Gatti confesó que le ofrecieron una fortuna para dejarse hacer goles en un Boca-River

Hugo Orlando Gatti, histórico ex arquero de Boca Juniors hizo un breve repaso de su carrera en el programa El Chiringuito de la televisión española y allí reveló que, hace más de 40 años, le ofrecieron un millón de dólares para dejarse hacer un gol contra River Plate.

"Yo comía siempre en un restaurant y llegó el mensaje. Aparte, al que me lo dijo lo conocía. Yo le dije, 'dameló y me meto no uno, ¡setenta!'", contó el Loco, entre risas, en el programa televisivo que lo tiene como habitué desde hace algunos años.

Luego aclaró que quien intentó sobornarlo "sabía que yo no... Aparte en Argentina creo que no había ni un millón de dólares", siguió bromeando.

uD83DuDE33 ¡OJO! #GATTI: "Me OFRECIERON 1 MILLÓN de DÓLARES para que me DEJARA meter GOLES en un BOCA-RIVER" #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/utX4q0K2kN — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 12, 2020

Gatti, de 75 años y dueño de un estilo rupturista bajo los tres palos, disputó 417 partidos con la azul y oro entre 1976 y 1988. También jugó en Atlanta, River, Gimnasia (LP) y Unión, además de la Selección Argentina. A fines de marzo debió ser internado tras contagiarse de coronavirus y el 8 de abril recibió el alta.