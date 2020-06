Francia 2019: a un año del Mundial que marcó para siempre a la Selección femenina

View this post on Instagram

Ni descanso, ni lesiones, ni permisos de mi club!! Ganas sobran de estar en la selecciu00f3n! Desde los 5 au00f1os entrenando para defender la celeste y blanca! Luchando desde mi lugar la igualdad sin discriminaciones! El cuerpo tu00e9cnico decidiu00f3 dejarme afuera. Ellos quienes son los u00fanicos que cobran, ellos que por tener diferencias han decidido darle un punto final a mi sueu00f1o de defender a la mu00e1s linda ud83cudde6ud83cuddf7! El motivo de esto es muy simple se hablo con todo el equipo que viajo al mundial ya que pensamos que ellos no estu00e1n a la altura de lo que pretendemos! Queremos el crecimiento real del fu00fatbol femenino, queremos estar a la altura de las potencias! Queremos personas capacitadas con experiencia suficiente para aprender de ellos y no que al salir a jugar nos digan u201cnos defendemos porque no me quiero comer 11 de nuevou201d Ejemplos como ese sobran y son lamentables! Lu00e1grimas en los ojos y el corazu00f3n roto pero siempre con la frente en alta y tranquila de haber sido consecuente con lo que dije en esa charla. Siento pena porque esperaba que todas lucharan de la misma manera pero entiendo que quizu00e1s les ganu00f3 el sentimiento tan lindo de defenderla, quizu00e1s a veces para crecer hay que resignar! Orgullosa de quienes si lo hicieron! u00bfCuu00e1nto nos falta para que todas digamos no vamos a la Casa Blanca y se haga lo que se dice? ud83eudd14 (palabras de Megan Rapinoe capitana de la selecciu00f3n campeona del mundo). Gracias amigos, familia y a vos por apoyarme! Gracias Argentina por enseu00f1arme la pasiu00f3n! Voy a seguir luchando porque te amo ud83cudde6ud83cuddf7 VAMOS ARGENTINA, VAMOS MI SELECCIu00d3N!