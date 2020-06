¿Y ahora? Inesperada tensión entre Maradona y Gimnasia

La renovación de Diego Maradona al frente de Gimnasia es tema central en los diferentes portales. Hasta este lunes estaba todo encaminado para que su continuidad se cierre y el club tenía pensado sellarlo el día de su aniversario (3 de junio). Sin embargo, en las últimas horas, algo ocurrió y se generó una inesperada tensión entre las partes.

Matías Morla, abogado de Maradona, se pronunció en las redes sociales y dejó en claro que la dirigencia del Lobo no tiene intenciones de renovarle el contrato a Maradona: "Diego se jugó todo por Gimnasia. No faltó a un solo partido e incluso desafiando las recomendaciones de sus médicos. Hoy aquellos que lo fueron a buscar cuando todo se prendía fuego, no le quieren renovar".

Esa frase fue publicada mientras Gabriel Pellegrino, presidente del club cuando llegó Maradona, realizaba una entrevista radial donde expresaba todo lo contrario: "Ofrecimos el mismo contrato, y la respuesta fue 'no'. Ya mantenerlo es un esfuerzo para nosotros. El problema no es Diego, es la gente que lo maneja. Pretendían un aumento de salario que no podíamos asumir".

Las próximas horas, entonces, serán determinantes. Diego, por el momento no se ha pronunciado y sigue las alternativas desde su casa en Bella Vista.