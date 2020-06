Escalofriante relato de la ex de Villa sobre los episodios de violencia

Daniela Cortés, ex pareja de Sebastián Villa, a quien denunció por violencia de género, visitó el programa de Alejandro Fantino y reveló más detalles de cómo era la convivencia. La colombiana se mostró junto a su abogado, Fernando Burlando, y realizó un fuerte testimonio.

"Era maltratador e intimidante. Temí muchas veces por mi vida, le tenía miedo a un golpe mal dado", apuntó, y acusó al jugador de haber sido el causante de la pérdida de un embarazo. "Las pruebas de que lo perdí están en las clínicas. Nosotros sabíamos de la noticia, yo me hice muchas pruebas delante de él. Hasta él lo contó en Boca, estaba feliz", confesó.

Y relató ese duro momento: "Un día tuvimos una discusión, me dio puños, me tiró al piso y me dio patadas en el estómago. Yo estaba de casi dos meses y a él no le importó. Yo lloraba porque ya sabía que lo había perdido. Yo le decía que tuviera cuidado con el bebé, pero él se encarnizaba pegándome".

Respecto del origen de los problemas, Cortés manifestó que es posible haya sido por celos: "Yo iba a salir con amigas, con las novias de Armani y Borré, porque queríamos salir a comer para vivir otro ambiente y a él no le gustaba que yo tenga un ambiente distinto que a él y me criticaba cómo me vestía. Comenzaba con insultos, cualquier cosa que usaba, algo pegado al cuerpo generaba un problema para él", descargó.

Por último, agregó que en público, Villa era amable pero cuando estaba solo con ella, no era así: "Las agresiones comenzaron con insultos por sus celos. Me decía 'perra' y me obligaba a no salir, a quedarme en la cama con él. Cuando estábamos en público, era totalmente diferente, se mostraba totalmente tranquilo y divertido. Como pareja es una persona horrible".