El recuerdo del mendocino que hizo historia con Los Pumas en Cardiff

Aquel recordado partido del 23 de mayo de 2005 quedará como uno de esos batacazos históricos de Los Pumas en tierras británicas, más precisamente en el legendario estadio Millennium de Cardiff, Gales (hoy llamado Principality Stadium). Fue empate en 25 tantos y los argentinos se podrían haber llevado el triunfo sino fuera porque el árbitro de dicho partido adicionó 9 minutos, cuando los argentinos se imponían 25 a 19. El memorable apertura inglés Jonny Wilkinson con dos penales terminó igualando el encuentro.

El seleccionado argentino venía con muchas ausencias, debido a lesiones y a que varios conjuntos europeos no dejaron participar a sus jugadores de ese encuentro, pero los rugbiers que fueron parte de ese partido lo hicieron de manera espectacular, batallando hasta el último minuto del match.

Uno de los jugadores más destacados fue el apertura argentino Federico Todeschini autor de 20 tantos de los 25 que le hicieron a los británicos.

Dos mendocinos fueron protagonistas esa tarde-noche: el consagrado primera línea Federico Méndez, quien jugaría uno de sus últimos partidos en el elenco argentino y el otro era un jóven tercera línea, Federico Genoud, quien nos comentó todo lo que vivió en ese histórico partido.

¿Cómo viviste ese partido?

- Fue un espectáculo, el mejor partido de mi carrera con un estadio único que se encontraba repleto de gente. Estuvimos cerca del triunfo pero nos lo empataron sobre el final. Fue un hecho histórico por el rival, ya que previo al partido se comentaba que nos íbamos a "comer" 50 puntos, por eso el resultado tuvo un sabor especial. La verdad tengo muy buenos recuerdos.

¿Tuviste la oportunidad de disputar más encuentros con Los Pumas?

- Si jugué contra Japón, contra los Lions, dos con Italia y uno previo al Mundial de 2007 ante Leinster.

¿Tenías expectativas de llegar al Mundial de Francia 2007?

-Si por supuesto. Recuerdo que después de ese partido con Leinster dieron una lista preliminar de 50 jugadores, en esa yo estaba, pero a las tres semanas me fracturé la muñeca jugando con mi equipo y ya no tuve chances de estar en la lista de 38 jugadores que irían a Pensacola, EE.UU, a prepararse para el Mundial. Justamente yo me fui a jugar a Inglaterra para ver si podía tener más posibilidades de ir al Mundial, pero no pudo ser. Yo viví el Mundial por un lado pensando que podría haber estado ahí si no me lesionaba y por otro estaba contento porque a Los Pumas les fue muy bien en ese torneo.

¿El entrenador, Marcelo Loffreda, les pidió algo especial para ese partido?

-Mirá, siempre nos dijo que había que dejar a Los Pumas en lo más alto y que los colores había que defenderlos con mucha garra. Pero recuerdo que antes del partido con los Lions hubo una situación especial: a los jugadores habituales titulares que jugaban en equipos europeos no los dejaron venir, y yo que había ido mas como sparring terminé jugando.

Con Juan Manuel Leguizamón -que en ese momento era uno de los debutantes en el seleccionado- dormíamos en el mismo cuarto en el hotel, y el miércoles el Tano se metió en el cuarto y nos comunicó que íbamos a jugar contra los Lions. Te imaginas la alegría y la cara de asombro que tuvimos. La verdad fue un recuerdo impresionante lo vivido en esa gira y me siento orgulloso de haber puesto mi granito de arena para obtener ese resultado que quedó en la historia del rugby argentino.

Las formaciones de ese partido:

British and Irish Lions: Geordan Murphy; Denis Hickie, Ollie Smith, Gordon D'Arcy y Shane Williams; Jonny Wilkinson y Gareth Cooper; Michael Owen (capitán), Lewis Moody y Martin Corry; Danny Grewcock y Donncha O'Callaghan; John Hayes, Shane Byrne y Graham Rowntree.



Los Pumas: Bernardo Stortoni; José María Núñez Piossek, Felipe Contepomi (capitán), Lisandro Arbizu y Francisco Leonelli; Federico Todeschini y Nicolás Fernández Miranda; Juan Manuel Leguizamón, Martín Schusterman y Federico Genoud; Mariano Sambucetti y Pablo Bouza; Mauricio Reggiardo, Mario Ledesma y Federico Méndez.