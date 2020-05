Lo quiso Riquelme y quedó libre, pero avisó que seguirá en Europa

No era noticia que Renato Tapia no seguiría en Feyenoord ya que el mismo futbolista había hecho público que en junio sería jugador libre al no renovar con el equipo holandés. "El 30 de junio acaba mi contrato y el club decidió no renovarme. Por ello a partir del 1º de julio soy un jugador libre", declaró y, desde ese anuncio, Boca volvió a aparecer en los medios.

Sin embargo, y según el diario deportivo español AS, el futuro de Tapia seguiría en Europa ya que tendría todo acordado para jugar en el Celta de Vigo, club donde juega el ex Xeneize Lucas Olaza. Desde el Viejo Continente han elogiado tanto su poderío físico como su capacidad para actuar como cinco por delante de la defensa, algo que el equipo de Galicia quiere aprovechar.

El mediocampista, de 24 años, es un jugador clave en la Selección Peruana de Ricardo Gareca. Tapia jugó toda su carrera en la Eredivisie, a donde llegó a los 17 años luego de formarse en el club limeño Esther Grande de Bentín.

Debutó en Twente, de allí partió a Feyenoord, estuvo cedido un semestre en Willem II y regresó para completar 26 partidos en la última temporada, truncada por la pandemia de coronavirus.